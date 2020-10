Il Pescara Basket pronto per la terza amichevole, si gioca a Montegranaro

Il Pescara Basket è pronto per la terza amichevole: si gioca a Montegranaro. Appuntamento nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, dalle 17.30 sul terreno di gioco della Sutor, altra formazione di Serie B dello stesso girone di Teramo a Spicchi e Pallacanestro Roseto, per la terza uscita di questo pre-campionato. Intanto ha parlato l’esterno lituano Mantvydas Staselis, uno dei colpi messi a segno dalla dirigenza biancazzurra la scorsa estate:

“Mi trovo molto bene a Pescara, è una bellissima città con una spiaggia meravigliosa, e sono stato felicissimo di unirmi a questa squadra. Siamo una squadra molto giovane con un nuovo allenatore, quindi può essere normale incontrare qualche piccola difficoltà in questo pre-campionato. Stiamo lavorando ogni giorno per assimilare tutti gli insegnamenti del coach e con il tempo, stando assieme e conoscendoci meglio, metteremo in mostra tutte le nostre qualità”.