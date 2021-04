L'analisi di Amedeo Pomilio: "È un momento difficile per lo sport pescarese"

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Ansa, Amedeo Pomilio parla di passato e di futuro tracciando un bilancio della situazione attuale. Ecco le parole del pluricampione di pallanuoto, pescarese doc e oggi vice del ct azzurro Alessandro Campagna:

"È un momento difficile per lo sport pescarese: con il Pescara Calcio penultimo in B, nelle altre discipline si naviga nei tornei minori. Un discorso a parte merita la pallanuoto che in riva all'Adriatico ha grandi tradizioni. Oggi sono infatti due le squadre che militano nel girone 4 di serie B: si tratta de Pescara Pallanuoto, che è pur sempre la squadra che aveva dominato fra gli anni '90 e il 2000 la scena internazionale, e il Club Aquatico. I tempi in cui Pescara vinceva Tricolore e Coppe sono lontani e non solo da un punto di vista temporale. L'auspicio è di rivivere i fasti di un tempo".

LA MORTE DI IVO TRUMBIC - Pomilio ricorda che "proprio poche settimane fa è scomparso Ivo Trumbic, che fu il tecnico nel 1987 della squadra del triplete. Quanto fatto dalla pallanuoto Pescara tra il 1985 e il 2000 è stata una cosa incredibile. Come è stato possibile? Tante le componenti che contribuirono. Tradizione sportiva e profondo legame tra il territorio e le realtà economiche. A tutto questo bisogna poi aggiungere una grande capacità manageriale dei dirigenti di allora quali furono Gino Pilota, Gianni Santomo e Gabriele Pomilio. Persone capaci e brave anche a coinvolgere grandi sponsor non solo locali. Basti pensare che nel periodo d'oro della pallanuoto pescarese ci furono al nostro fuoco grandi aziende, come per esempio la Benetton e altre locali. Un'azione di co-marketing".

"SI RIUSCÌ A FARE SISTEMA" - Pomilio, poi, conclude: "Devo dire che in quel periodo c'era anche un terreno più fertile a livello economico. La pallanuoto poi a Pescara, città passionale, riuscì ad entrare nel cuore della gente. Ci fu un grande legame anche affettivo con il territorio. Si riuscì insomma a fare sistema. Forze politiche, forze economiche, forze sociali e territorio legati tra loro. Oggi i tempi sono cambiati. Anche lo sport è cambiato. Per provare a tornare almeno in A1, occorre un progetto sportivo e dirigenti sportivi con abilità manageriali, e capaci di coinvolgere i vari attori. Partire dalla base è fondamentale".