Altra sconfitta per l'Amatori Pescara 1976, Pisaurum corsaro al PalaElettra

Altra sconfitta per l'Amatori Pescara 1976, con il Pisaurum Pesaro di coach Surico corsaro al PalaElettra. I marchigiani, infatti, hanno battuto a domicilio i biancorossi 69-79, condannandoli alla loro quarta batosta stagionale. La gara, per certi versi, è stata l'esatta fotocopia delle altre perse dalla squadra di Castorina, pienamente in partita per larghi tratti, salvo poi sfaldarsi e regalare tutto ciò che si può agli avversari. Inclusa la vittoria.

Prima di ieri sera, l'Amatori Pescara 1976 era stata piegata prima dalla Pescara Basket e poi dall'Unibasket Lanciano nei due derby d'Abruzzo. Affranto coach Di Iorio: "C'è un problema mentale. Dobbiamo ripartire con umiltà", ha dichiarato.

Tabellino

Amatori Pescara 1976 – Pisaurum Pesaro 69-79

Progressivi: 16-15, 36-30, 54-51

Pescara: Fornara 12, D'Onofrio 4, Di Giandomenico 11, Mennilli 17, De Vincenzo 4, Dondur 16, Pacchioli ne, Di Donato 2, Pace 3, Zacchigna ne, Antonini ne, Peres. All. Castorina

Pesaro: Giovanardi 10, Parlani, Pierucci 11, Giunta 20, Vichi 4, Fornaciari 14, Poggi, Iannelli, Cardellini 20. All. Surico

Arbitri: Di Tommaso di Pescara, Martini di Mosciano Sant'Angelo