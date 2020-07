L'Amatori ingaggia Giuseppe Pace: “Felice di essere qui, la squadra ha progetti ambiziosi”

L'Amatori Basket ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Giuseppe Pace. E si tratta senza dubbio di un colpaccio. Nato a Potenza, il giocatore 25enne proviene dalla Libertas Altamura. Queste le sue prime parole:

“Sono davvero felice di essere qui e di poter far parte dell'Amatori. Questa è una società che ha progetti ambiziosi, dalla storia importante, e darò tutto me stesso per contribuire a farla tornare dove merita. Ai tifosi dell'Amatori dico di starci vicino, il loro contributo sarà importante per farci arrivare dove vogliamo!”.

Pace è un giocatore dalle tante ed indubbie qualità, ma una ha fatto breccia in tutte le squadre nelle quali ha giocato: le doti da guerriero. “Determinazione e capacità di non mollare mai non mi fanno difetto”, conferma. “Posso anche sbagliare qualcosa, un tiro o un passaggio, ma non lesino mai energia e grinta. Metto cuore e anima in campo, tanto in settimana quanto in partita. E sono uno a cui non piace perdere nemmeno in allenamento”, dice con il sorriso.

E conclude: “Avrò modo di giocare per coach Castorina, che conosco da avversario per averci perso una finale contro qualche anno fa. E so che è un tecnico che sa gestire la squadra in ogni frangente. E troverò come compagni Mennilli e Di Giandomenico, che ho affrontato spesso e che reputo due ottimi giocatori”. Dal canto suo, coach Castorina conosce bene Pace perché l'ha affrontato diverse volte da avversario durante la sua militanza a Vasto. Insomma, i presupposti per il successo ci sono tutti. In bocca al lupo!