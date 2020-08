L'Amatori Basket dà il benvenuto a Federico Fontana

L'Amatori Basket dà il benvenuto a Federico Fornara. La guardia, classe 1997, porterà ulteriore qualità all'organico della prima squadra 2020-2021 affidata a coach Renato Castorina: "Fornara è il profilo di esterno che cercavamo per completare il roster", conferma il tecnico.

Queste le prime parole del giocatore:

"Io e la società abbiamo lo stesso obiettivo. Quale? Vincere. Se non avessimo avuto questo comune obiettivo non mi sarei mosso da casa, soprattutto in un anno come questo purtroppo contrassegnato dalla pandemia".

Federico, insomma, è carico di entusiasmo: "Non vedo l'ora di tuffarmi in questa avventura, spero cominci il prima possibile. Ho già parlato con coach Castorina, la squadra è costruita molto bene. Conosco i miei nuovi compagni solo di nome, perchè non ho mai avuto modo di giocare insieme a loro, e la squadra è molto competitiva. Ed è un fattore importante la competitività anche interna, per alzare il livello".