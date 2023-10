75 anni e 3 medaglie agli Europei Master di atletica leggera: è Venere Sarra da Montesilvano

E' andata agli archivi una splendida edizione dei Campionati Europei Master, disputati in Abruzzo con epicentro Pescara e ulteriori campi di gara Montesilvano e Francavilla. Tante le splendide storie delle centinaia di atleti in gara, a partire da quella della 96 finlandese Sopanen, ma anche di persone locali che hanno fatto incetta di medaglie.

E' il caso, ad esempio, della 75enne Venere Sarra da Montesilvano, che si è messa al collo 2 ori e un argento in tre diverse discipline nella categoria di appartenenza. L'ultima è stata la medaglia d'oro nella mezza maratona, arrivata proprio nella giornata conclusiva di una rassegna che ha unito all'ambito sportivo un importante contributo in termini di visibilità e turismo per la Regione intera.

In precedenza, la signora Venere, originaria di Miglianico e seguita dal tecnico Mario De Benedictis, si era laureata Campionessa Europea nel Cross categoria W 75 (75-79 anni). 28’48” il tempo con cui ha chiuso i 6 Km di percorso svoltisi nel Parco D’avalos (unica donna nella categoria a scendere sotto i 30''). Poi, sempre nella W75, era giunta seconda nella 10 Km su strada, chiusi con il tempo di 55’06”. Due ori e un argento, dunque, per l'atleta dei Runners Pescara, esempio straordinario di passione per lo sport. La curiosità? Prima della Half Marathon categoria W75 ha preparato il pranzo domenicale per i nipoti, i figli e il marito! La curiosità bis: ha scoperto la passione per la corsa ed ha iniziato a cimentarsi nella pratica di questa disciplina sportiva solo 10 anni fa, all'età di 65 anni. E con tanta simpatia e tanto talento è stata certamente una delle icone della manifestazione continentale. Madre, moglie, nonna e super atleta, la sua esperienza agli Emacs è un inno alla vita e un fulgido esempio di di quanto possa fare bene lo sport vissuto con gioia ed equilibrio. E per Venere, che ha già alle spalle 13 maratone oltre agli Emacs 2023 di Pescara, siamo certi che le soddisfazioni sportive non finiranno qui!