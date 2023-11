Al palazzetto degli ex Gesuiti il trofeo nazionale città di Pescara di pattinaggio corsa

Pescara si conferma una delle capitali italiane del Pattinaggio e del Pattinaggio-corsa e non solo per aver ospitato in questi anni manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Domenica 26 novembre l’impianto del palazzetto degli ex Gesuiti sarà infatti lo scenario del 1° trofeo nazionale città di Pescara di pattinaggio corsa indoor, competizione cui parteciperanno circa 500 atleti dagli 8 anni ai 15 anni, già iscritti, senza considerare che sono già circa 70 le pre-iscrizioni per la gara dei primi passi (bambini anche di 3-7 anni) che riceveranno un premio ovviamente.

Le gare di pattinaggio corsa maschili e femminili inizieranno alle ore 8:30 del mattino, quando in pista scenderanno le categorie giovanissimi ed esordienti; dalle ore 14 saranno protagonisti ragazzi e allievi. Sono 500 gli atleti, provenienti da ogni regione d’Italia, che parteciperanno al torneo, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Le gare si svolgeranno sulla pista da corsa per pattinaggio dei Gesuiti domenica dalle 8.30 alle ore 18 con la premiazione finale dei campioni. Nel frattempo è già partita la macchina organizzativa per il Campionato del 2024 che porterà a Pescara i nomi dei campioni di disciplina, come Asia Varani.