A Cepagatti il trofeo interregionale di karate del Centro Sportivo Educativo Nazionale

Domenica 18 dicembre 2022 si terrà nel palazzetto dello sport di Cepagatti, una delle gare di karate più importanti della regione, il trofeo interregionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Forme - Kata di Natale, con la partecipazione di 265 atleti di tutte le età e colori di cinture, provenienti da squadre di tutto l'Abruzzo e alcune anche dalle Marche. In mattinata ci sarà la gara esclusivamente promozionale dei più piccoli dai 4 ai 12 anni (con percorso, gioco tecnico del palloncino e prova Kata), mentre nel pomeriggio si svolgerà la gara dei più grandi (dai 13 ai 65 anni, tutti atleti con cinture colorate fino alle Marroni e alle Nere).

Le finalità di questa gara di karate sono meno agonistiche del solito, ma principalmente natalizie, promozionali della disciplina e anche inclusive, visto che nel pomeriggio parteciperanno anche atleti diversamente abili che faranno le prove di kata e saliranno sul podio insieme agli altri, ovviamente sempre in base alla fascia di età e alla cintura. La gara è coordinata dal maestro Agostino Toppi, responsabile regionale karate e arti marziali Csen, e dal presidente regionale e vice presidente nazionale dello Csen Ugo Salines.

A tale proposito, ha commentato il maestro Agostino Toppi, "l'idea è di creare dei mini gruppi da 4 atleti in base alla fascia di età e alla cintura per premiare tutti. Sono veramente soddisfatto per l'ampia partecipazione a questo evento, un grosso risultato dopo due anni di fermo. Ringrazio il Comune di Cepagatti ed in particolare l'assessorato allo sport. Faccio a tutti i ragazzi un grosso in bocca a lupo e dico un grazie speciale alle società intervenute che hanno capito lo spirito promozionale e solidaristico dell' evento", ha concluso Toppi.