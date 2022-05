Totti, Mancini e le stelle del calcio venerdì a Pescara

Venerdì prossimo al porto turistico, nei campi del centro sportivo Padelmania, gestiti da Gigi Di Biagio e dal presidente del Delfino Daniele Sebastiani, torna il torneo “Padelmania Cup”, alla sua seconda edizione. L’anno scorso fu un trionfo, ma senza pubblico, a causa delle restrizioni ancora in vigore per via della pandemia. Quest’anno, invece, sarà possibile assistere alle partite tra i campioni del calcio internazionale in arrivo (presenze già confermate) in città. Si potrà entrare pagando un biglietto d’ingresso di 5 euro e l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza all’Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici). Inizio delle partite del torneo alle 13:30, si giocherà fino a sera. “Quest’anno sarà ancora più bello perché tutti potranno essere presenti e condividere qualche momento con gli ex calciatori presenti alla manifestazione. Sarà possibile acquistare il biglietto all’ingresso, il ricavato sarà donato dalla Delfino Onlus all’Agbe”, dicono gli organizzatori sul loro profilo Instagram.



Tutti i nomi dei partecipanti

Sulle stories, Gigi Di Biagio ha già annunciato le presenze confermate di alcuni grandi ex calciatori di serie A: su tutti, Francesco Totti e il ct della Nazionale Roberto Mancini, che anche l’anno scorso, nella prima edizione del trofeo, mandarono in visibilio i fan pescaresi. La lista, però, è davvero infinita. Questi i big del calcio che hanno confermato la propria presenza venerdì a Pescara: Stefano Fiore, Dario Marcolin, Aldair, Antonio Chimenti, Christian Vieri, Luca Marchegiani, Daniele De Rossi, Nicola Ventola, Roberto Stellone, Riccardo Maspero, Angelo Di Livio, Stefano Mauri, Eusebio Di Francesco, Roberto D’Aversa, Luca Toni, Alessandro Matri, Christian Panucci e altri ancora. Ci sono anche gli ex Pescara Bonanni, Perrulli e Mauro Esposito. Sarà uno spettacolo sui campi di padel, ma anche fuori, con la possibilità di fare il pieno di autografi e selfie ricordo con i protagonisti del calcio di qualche anno fa, quelli senza tempo – come l’ex capitano della Roma – e quelli ancora sulla cresta nei panni di allenatori o commentatori televisivi di successo.