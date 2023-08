In città il torneo di tennis Itf 15mila dollari Regione Abruzzo  

È iniziato domenica 6 agosto al circolo Prati 37, con le qualificazioni a 32, il torneo internazionale Itf Regione Abruzzo 15.000 dollari, che fa parte del Circuito “Tennis tour I love Abruzzo”. Nella giornata di lunedì 7 agosto inizierà il tabellone principale, con la finale di doppio prevista per venerdì 11 e quella di singolare in programma per sabato 12.

A Pescara è presente in questi giorni la "meglio gioventù" del tennis italiano: direttamente dal torneo di Wimbledon Junior Gabriele Vulpitta e Carlo Albero Caniato. Battesimo Itf da professionista, invece, per il quindicenne Vito Antonio Darderi, medaglia d’oro alle Olimpiadi giovanili di Maribor di due settimane fa.

Nel tabellone la testa di serie numero 1 è l’Italoargentino Facundo Juarez, mentre la testa di serie numero 2 è l’abruzzese Andrea Picchione. Direttore del torneo è Luca Del Federico, supervisor Guido Pezzella.

“Si continua con soddisfazione una stagione di tennis internazionale lunga, in piena simbiosi con la Fitp, iniziata a Rovereto a febbraio con il Challenger - dice Del Federico - Un percorso sportivo che si chiuderà con il Challenger di Bergamo a fine ottobre. Sono contento della partnership con Marco Fermi, patron del Challenger di Bergamo. Con l’accordo di collaborazione concluso a fine 2022, il nostro circuito oggi si compone di ben tre challenger e tre futures con la possibilità di sfruttare le sinergie tra le due diverse organizzzazioni. Obiettivo è crescere ancora nel 2024”.