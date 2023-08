Entra nel vivo il torneo di tennis 15mila dollari Itf Regione Abruzzo: riflettori puntati su Picchione

Terminata la prima fase, entra nel vivo martedì 8 agosto, al Circolo Prati 37, il torneo di tennis 15mila dollari Itf Regione Abruzzo. Le qualificazioni sono state complicate dalla pioggia, che ha impedito il regolare svolgimento degli incontri in quanto si è reso necessario lo spostamento delle partite nei campi indoor del club. Da seguire con attenzione i giovani azzurri Gabriele Vulpitta, Vito Antonio Darderi e Carlo Alberto Caniato. Quest'ultimo se la vedrà con la testa di serie n. 4 Riccardo Balzerani. Gabriele Vulpitta incontrerà invece il giocatore di casa, l’aquilano Andrea Picchione, testa di serie numero 2.

Il giovanissimo Vito Antonio Darderi dovrà vedersela con l’esperto giocatore Romano Marco Miceli, testa di serie n. 6. Giornata piena con tutti i sedici match del primo turno di singolare e gli ultimi due doppi per chiudere il primo turno. Presente, per assistere i match dei giovani azzurri, il responsabile della Federazione Italiana tennis e padel della nazionale under 20 tecnico nazionale Giancarlo Palumbo. Finale di doppio venerdì 11 agosto alle ore 18. Finale di singolare sabato 12 agosto alle ore 16.