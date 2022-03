La Swim Team Abruzzo seconda agli italiani master con 14 ori e 8 primati

Conquistando ben 14 ori, due argenti e due bronzi nel corso dei campionati italiani di nuoto pinnato master tenutisi ad Agropoli, la Swim Team Abruzzo si è piazzata al secondo posto nel medagliere della manifestazione alle spalle della fortissima Belle Arti di Roma. Al bottino di medaglie si sono anche aggiunti 8 nuovi primati italiani individuali di categoria.

Nel dettaglio i risultati dei singoli atleti, ciascuno presente in 4 gare, è stato il seguente: conferme di alto livello di Miriam Passeri, con tre ori a suon di record italiani e 1 bronzo; Vincenzo D'Alessandro, con 4 ori e 1 record; Renato Possanzini, con spietato filotto di 4 ori e 4 record. Inoltre exploit clamoroso di Ivan Amoroso, che si è imposto nella sua categoria con di tre ori e 1 argento migliorando nettamente le proprie prestazioni.

Ottimo esordio nel settore del forte, finora, e da decenni, solo nuotatore puro: Daniele Serafini, che conquista 1 argento e 1 bronzo. Sempre agguerrite e competitive: Alessia Vaculencic, che in attesa della cittadinanza italiana ha registra le migliori prestazioni della sua categoria ma non è ammessa ancora a concorrere per il titolo; e Azzurra Di Bartolomeo, che non è salita sul podio per piccoli episodi sfortunati.