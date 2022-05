Trecento ragazzi allo stadio Adriatico per le finali regionali dei campionati studenteschi di atletica

Una bella giornata di sport quella vissuta allo stadio Adriatico di Pescara in occasione delle finali regionali dei campionati studenteschi di atletica leggera, che hanno visto la partecipazione di 300 ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si sono cimentati nelle varie discpline previste dal programma. Sei le categorie in gara: allieve e allievi (iscritti alla scuola superiore), cadette e cadetti (di scuola media) e atleti e atlete speciali.

Hanno ottenuto l'accesso ai campionati nazionali di atletica leggera studenteschi, in programma proprio a Pescara dal prossimo 29 maggio al 1giugno, le seguenti squadre: categoria allievi Liceo Scientifico Delfico di Teramo; categorie allieve Liceo Classico d'Annunzio Pescara; categoria cadetti l'Ic Capograssi di Sulmona e per la categoria cadette l'Ic 7 di Pescara. A loro si aggiungeranno i vincitori delle varie discipline non compresi nelle suddette squadre prime classificate. L'evento è stato organizzato dall'ufficio regionale di educazione fisica del coordinatore Antonio Passacantando con la collaborazione dei referenti territoriali e dei giudici Fidal.

I risultati: Allievi 110 ostacoli Di Sabatino Delfico Teramo; Libetti Pollione Avezzano; Caruso d’Annunzio Pescara. Salto in lungo Di Carlo Comi-Forti Teramo; Ciafardini da Vinci Pescara; Chiavaroli d’Annunzio Pescara; 100 metri Di Berardino Delfico Teramo; Occhiolini Pollione Avezzano; Giancristofaro Da Vinci Lanciano; 1000 metri Di Profio Savoia Chieti; Eliseo Comi-Forti Teramo; Stornelli Pollione Avezzano; salto in alto: Lepri Da Vinci Pescara; Di Carlo d’Annunzio Pescara; Rozzi Pollione Avezzano; Peso D’Angelo Savoia Chieti; Cacciatore Da Vinci Pescara; Cieri d’Annunzio Pescara; 4 X 100 metri Delfico Teramo; Pollione Avezzano; Da Vinci Pescara.

Allieve Salto in alto Jasimi I I S G. Peano - C. Rosa Nereto;Ottolini Einstein Teramo; Di Tommaso Da Vinci Pescara; 110 hs Giorgetti d’Annunzio Pescara; Piccinelli Pollione Avezzano; D’Eliseo Ovidio Sulmona; Salto in lungo Corrado Einstein Teramo; Maccarone d’Annunzio Pescara; Palusci Da Vinci Pescara; 100 metri Curatella Ovidio Sulmona; Picciani Vico Chieti; Argento Saffo Roseto degli Abruzzi; 1000 metri Quintiliani Vico Chieti; Pavone Savoia Chieti; Cavallaro Ovidio Sulmona; lancio del peso Foresi Milli Teramo; Di Carlo d’Annunzio Pescara; Nicoletti Einstein Teramo; 4 x 100 metri Mobili d’Annunzio Pescara; Rocchio Savoia Chieti; Di Gennaro Einestein. Teramo.

Cadetti Salto in lungo Olivieri I.C. 4 Chieti; Sito Capograssi Sulmona, Di Martino Ovidio Sulmona, 80 metri ad ostacoli D’Ovidio Vivenza Avezzano, Dezio Verrocchio Montesilvano, Carrozza Capograssi Sulmona; 80 metri

Pilotti D’Alessandro Teramo, Di Padova Capograssi Sulmona, Micu I.C. Nereto; Vortex Reggio I.C. 3 Chieti, Di Giannuario I.C. Campli, Rulli I.C. 4 Chieti; Salto in alto Ottaviani Capograssi Sulmona, Sulpizio I.C. 1 Chieti

Giunco I.C. 5 Pescara; 1000 metri D’Annunzio Verrocchio Montesilvano, Kouraichi Silone Luco dei Marsi, Di Lizio Ripa Teatina; 4 x 100 metri Capograssi Sulmona, D’Alessandro Teramo, D’Ovidio Sulmona

Cadette Salto in lungo Tersilli D’Alessandro Teramo; Di Federico Vico Chieti; Core Delfico Montesilvano; Vortex Pietrangelo I.C. Cepagatti, Bianchini Serafini Sulmona, De Santis I.C. 2 Roseto; 80 metri ostacoli D’Alessandro I.C. Ripa Teatina, D’Aloisio I.C. 7 Pescara, Schiazza I.C. 4 Chieti; 80 metri Salamandrè I.C. 7 Pescara, Ranalli Serafini Sulmona, Buzzelli Vico Chieti; 1000 metri Saccomandi I.C. Pineto, Di Lizio I.C. Ripa Teatina, Ciuffolo Delfico Montesilvano; 4 x 100 metri I.C. 4 Chieti, I.C. 7 Pescara, Serafini Sulmona

Dir Vortex Galdo I.C. 7 Pescara, Ciamacco Capograssi Sulmona, Panella Silone Luco dei Marsi; 80 metri Scodavolpe I.C. 7 Pescara, Caroselli Silone Luco dei Marsi, Ferrini D’Alessandro Teramo.

Presente all'evento anche il consigliere comunale Adamo Scurti