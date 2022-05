Anche per l’estate 2022 torna “Lo sport non va in vacanza”, al via le iscrizioni

A Pescara sta per tornare anche per quest'anno, in occasione dell'estate 2022, l'iniziativa rivolta ai più piccoli “Lo sport non va in vacanza”. Le iscrizioni saranno possibili a partire da venerdì 20 maggio, alle ore 9, per bambini e ragazzi fino a 13 anni.

Ricordiamo che "Lo Sport non va in vacanza" è la manifestazione ludico-sportiva che ha ormai raggiunto il traguardo della diciannovesima edizione e che, a partire dal prossimo 13 giugno, consentirà a ben 800 ragazzi tra i 6 e i 13 anni di vivere due mesi di gioco, svago e socializzazione negli impianti sportivi.

Il tutto, sotto l'attenta guida di istruttori certificati Coni, diplomati Isef o laureati in scienze motorie, praticando lo sport all’aria aperta e, specialmente, divertendosi. Le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pescara, a questo link, o sulla pagina Facebook dell'Ente, disponibile QUI.