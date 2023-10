Spoltore, premiati i migliori sportivi dell'ultimo anno agonistico [FOTO]

Da Alberto Giona Barattucci, nel Subbuteo (la sua squadra ha vinto i campionati europei), alla para-dance, come Nicolò Sambenedetto che a Rimini si è classificato primo ai campionati italiani categoria Danze Caraibiche Under 15 assieme alla sua mamma, Ilenia Camerlengo, passando per tanti altri, sono stati moltissimi i successi degli atleti locali