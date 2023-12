Siglato un protocollo di intesa tra l’Automobile Club Pescara e il Comune di Popoli Terme: i dettagli

Nei giorni scorsi, segnatamente venerdì 1 dicembre, presso la sala polivalente Gran Guizza di Popoli Terme è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra l’Automobile Club Pescara e il Comune di Popoli Terme. Il Protocollo di Intesa in questione è principalmente diretto alla promozione ed alla valorizzazione del territorio, di marchi, luoghi, personaggi, eccellenze sotto l’aspetto motoristico, sportivo, turistico ed anche enogastronomico. Obiettivo dell’iniziativa congiunta è dunque evidenziare tutte le peculiarità del territorio in ambito culturale, naturalistico e soprattutto “sportivo”.

Il forte legame del Comune di Popoli Terme con il mondo dei motori è ormai provato da una serie di eventi e testimonianze. A cominciare dalla figura dell’Ing. Corradino D’Ascanio, che inventò il prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Vespa Piaggio, per proseguire con la ormai famosa Cronoscalata delle Svolte di Popoli giunta nel 2023 alla sua 61° edizione, e ancora, alla recentissima partecipazione ed inserimento tra i 40 comuni italiani nel progetto Città dei Motori, nonché alla istituzione del Museo dei Motori.

Ma questa cooperazione e collaborazione con l’Automobile Club Pescara si arricchisce e si rinnova anche per eventi, iniziative e progetti condivisi a favore, non solo dello sport automobilistico e della mobilità in genere, ma anche e soprattutto per l’educazione stradale e per la sicurezza stradale. Quest’ultima una fondamentale attività da promuovere e sostenere con le scuole e istituti di ogni ordine e grado e con tutti i giovani popolesi che si affacceranno così a tutto tondo al mondo dei motori con un’attenzione particolare su un tema ormai fondamentale nella nostra attuale società: la sicurezza.

Questo accordo importante consente ad Automobile Club Pescara ed al Comune di Popoli Terme di “percorrere la strada insieme”: collaborare nella progettazione, realizzazione e sviluppo di iniziative, progetti, servizi e attività, convegni e corsi di formazione finalizzati a migliorare la mobilità, la viabilità, l’ambiente, la guida, il trasporto, il turismo e lo sport motoristico.

Questa iniziativa sarà un valore aggiunto per tutta la cittadinanza e consentirà di “accendere i riflettori” su tutto il territorio.