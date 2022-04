Sicurezza stradale, Scarponi e Garzelli incontrano gli studenti delle scuole

Ieri (5 aprile) all'Aurum, nell'ambito delle iniziative legate alla tappa pescarese del Giro d'Italia, in programma il prossimo 17 maggio, Stefano Garzelli, campione di ciclismo e vincitore del giro d'Italia nel 2000, e Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, altro grandissimo campione morto in un incidente con la sua bicicletta, hanno avuto un incontro con gli studenti delle scuole della città per parlare di sicurezza stradale.

All'evento ha partecipato anche il sindaco Carlo Masci, insieme ad esponenti della Polizia di Stato. Sempre per quanto riguarda il percorso di avvicinamento di Pescara al "gran giorno" del Giro d'Italia, martedì sera ancora l'Aurum ha ospitato un'iniziativa di solidarietà in favore dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus.