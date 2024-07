Si separano le strade di Paolo Malara e Pescara Nuoto e Pallanuoto

Paolo Malara non è più l'allenatore della Pescara Nuoto e Pallanuoto.

Separazione consensuale tra l'allenatore e la società biancazzurra dopo un anno di collaborazione.

Mister Malara era tornato in riva all'Adriatico la scorsa estate, spinto dal suo amore verso la città di Pescara.

Le vicissitudini dell'ultima stagione, tra tutte quella legata alla chiusura de Le Naiadi, hanno complicato non poco i piani del tecnico ligure, che tuttavia è riuscito a trascinare la squadra fino ai play-off promozione, uscendo solamente al terzo atto della semifinale. Al netto di un contratto ancora in essere, in queste settimane le parti hanno fatto le rispettive valutazioni, ritenendo opportuno, al termine delle stesse, interrompere il rapporto di collaborazione, nel rispetto reciproco che ha sempre accompagnato ogni tipo di attività. La Pescara Nuoto e Pallanuoto, nel ringraziare mister Paolo Malara per l’eccelso lavoro svolto e per la grande serietà e professionalità dimostrata, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera, con l'augurio di rivedersi presto in vasca.



Allo stesso tempo, la società guidata dalla presidentessa Stefania Scolta fa sapere di essere già al lavoro per individuare il nuovo allenatore, a cui affidare la guida della prima squadra chiamata ad affrontare il prossimo campionato di serie B.