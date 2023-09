Incredibile a Pescara! Oro per la 96enne finlandese Sopanen agli Europei Master di atletica leggera

Gli Europei Master di atletica leggera, organizzati dall’Asd Runners Pescara, proseguono a gonfie vele. Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, stanno vivendo giornate intense di sport, condivisione e turismo sportivo. Anche i traguardi raggiunti dai vari atleti, fanno emozionare. Un risultato straordinario, è arrivato lunedì 25 settembre, allo stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara. All’età di 96 anni l’atleta finlandese, Senni Sopanen, si è aggiudicata la medaglia d’oro nel salto in lungo della categoria W95. Un traguardo che l’ha consacrata campionessa europea nella disciplina. Il salto decisivo che le ha consegnato il titolo è di 97cm.

Senni Sopanen, vive nella città di Kuopio nella regione del Savo settentrionale della Finlandia orientale. A 96 anni è una donna straordinaria, con grande dedizione allo sport. Per oltre 50 anni ha lavorato come infermiera ma si è sempre allenata in diverse discipline. Dal canottaggio al baseball, fino ad arrivare al salto in lungo e lancio del martello. Un’infanzia passata a Salosaari, un’isola finlandese distante dai grandi centri abitati. Questa condizione di vita, l’ha portata a dover raggiungere le città limitrofe attraverso l’uso quotidiano di una canoa o di barchini. Una storia meravigliosa, culminata con la medaglia d’oro nel salto in lungo.