Riparte la stagione dello Sci Club Aterno: gite in montagna e corsi per tutti

Le attività programmate dallo Sci Club Aterno Pescara si apprestano ad iniziare anche per il 2023 con una proposta che comprende numerosi corsi: scuola sci alpino junior, scuola sci alpino adulti, scuola snowboard junior, classe speciale adulti, corso sci alpinismo e corso sci freeride. Le attività avranno inizio sabato 28 e domenica 29 gennaio, per poi terminare domenica 12 marzo.

Inoltre dal 29 gennaio al 12 marzo sarà operativo il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso-Aremogna (Località Gravare). Per i soci dello Sci Club Aterno Pescara sono previste tariffe speciali scontate sullo ski pass giornaliero del comprensorio dell’Alto Sangro (impianti dell’Aremogna, di Pratello e di Pizzalto), mentre per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni la tariffa speciale per lo stagionale è di 180 euro.

Ricordiamo che lo Sci Club Aterno Pescara è stato fondato nel 1984 ed è l'unico riferimento per gli appassionati degli sport invernali dell’area metropolitana Pescara-Chieti. Durante la stagione invernale verranno anche organizzati eventi goliardici, culinari, di socializzazione e divertimento sulla neve, nel pieno rispetto dei protocolli Covid. La partecipazione alle attività è gratuita e rientra nella quota di iscrizione annuale allo Sci Club Aterno Pescara. Per maggiori informazioni: 324/9582358, info@sciclubaterno.it, www.sciclubaterno.it.