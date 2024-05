Doppio record italiano ai Campionati Giovanili per le gemelle Sara e Marianna Matarazzo

L' Aas Effegiquadro brilla con le giovanissime atlete Sara e Marianna Matarazzo classe 2012, alla loro prima competizione nazionale, con un doppio record italiano ai Campionati Giovanili di Nuoto paralimpico

4 podi e, come detto, 2 record italiani di categoria Esordienti: questo il bottino di un'avventura trionfale per le due baby campionesse. Domenica 5 maggio a Fabriano, in provincia di Ancona, si sono infatti svolti i Campionati Italiani Giovanili FINP dove Sara ha vinto un argento nei 50 sl ed un bronzo nei 50 ds, mentre la sua gemella ha conquistato due ori nelle stesse specialità firmando 2 nuovi Record nella categoria esordienti s3.

Il presidente ed allenatore delle due neo campionesse, Giustino Lotti confessa di essersi emozionato per le inaspettate prestazioni ottenute da Sara e Marianna e sottolinea in modo marcato che dopo l'ennesima chiusura delle piscine "Le Naiadi" ad agosto 2023 ad oggi attualmente nella città di Pescara non vi è una piscina dove poter far allenare gli atleti della Effegiquadro. Sara e Marianna per questo motivo sono costrette ad effettuare i loro allenamenti presso l'impianto ESA LIFE Stadio del nuoto di Chieti che le ha permesso di continuare il percorso agonistico.