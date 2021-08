Il baby Rossetti dallo Spoltore alla Nazionale Under 17 Dilettanti

Grande soddisfazione negli ambienti del calcio dilettantistico abruzzese per la convocazione di Alessandro Rossetti nella selezione nazionale LND Under 17, guidata da mister Calogero Sanfratello. Il difensore dello Spoltore, società pescarese del campionato regionale di Eccellenza, sarà protagonista nella Shalom Cup. “Siamo sempre entusiasti quando i nostri giovani si fanno notare – ha commentato il presidente LND Abruzzo, Ezio Memmo – e testimoniano la qualità del nostro calcio in campo nazionale. La convocazione di Rossetti è il miglior viatico per la ripresa delle attività, in bocca al lupo Alessandro”.

Dal 30 agosto al 1 settembre sono previste cinque sessioni di allenamento sul terreno di gioco del Comunale “Lino Mastronardi” di Pietrelcina (Bn), che sarà il teatro delle sfide del torneo Shalom Cup, giunto alla 36^ edizione, e riservato alle squadre e selezioni under 17.

L’Under 17 LND, alla sua seconda partecipazione, se la vedrà con i pari età dei club professionisti. Le sei squadre partecipanti sono state divise in due triangolari, le prime classificate di ogni raggruppamento si qualificano per la finale. La fase a gironi si disputa dal 2 al 4 settembre. La Rappresentativa LND giocherà il 2 e 4 settembre alle 15.45 rispettivamente con la Juve Stabia e il Crotone. Nell’altro girone si affronteranno Campobasso, Foggia e Napoli.