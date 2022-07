Il campione di pugilato Roberto Cammarelle effettua una seduta dimostrativa di allenamento

Mercoledì 20 luglio alle ore 18, nel piazzale di via Caduti per Servizio, la sezione giovanile delle Fiamme Oro della polizia di stato effettuerà una seduta dimostrativa di allenamento pugilistico, che vedrà la straordinaria partecipazione del campione olimpico e mondiale Roberto Cammarelle. Sarà una manifestazione dalla forte finalità aggregativa e socializzante, organizzata nel quartiere di Fontanelle.

Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, a proposito di questo importante appuntamento, rinnova il proprio "sentito ringraziamento" a tutte le amministrazioni e gli Enti che partecipano al Tavolo delle periferie (Comune di Pescara, questura, scuola per il controllo del territorio, carabinieri, guardia di finanza, università "D'Annunzio" e ufficio scolastico provinciale).

Di Vincenzo ringrazia inoltre "per il loro fattivo impegno" l'istituto comprensivo Pescara 1, il conservatorio Luisa D'Annunzio, il Ser.D., la Caritas Diocesana, l'associazione "Libera Contro Le Mafie", il comitato "Per una Nuova Rancitelli" e le associazioni "Insieme per Fontanelle", Domenico Allegrino Onlus, Ceis, Ananke, Codici Abruzzo, On The road, Prossimità alle Istituzioni e Alphaville.