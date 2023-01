Al pattinodromo le qualificazioni regionali per gli assoluti di Spada Maschile e Femminile

Si è tenuta ieri (29 gennaio), al pattinodromo di via Maestri del Lavoro, la seconda prova di qualificazione regionale per gli assoluti di Spada Maschile e Femminile, che ha visto scendere in pedana gli spadisti over 14 di tutto l'Abruzzo, a caccia di una qualificazione alla fase zonale, prevista a Montesilvano per l'inizio di marzo. E l'occasione ha visto Pescara tingersi dei colori di Teate Scherma, che ha conquistato il maggior numero di coppe tra i club in gara, mettendone in cassa quattro e staccando il pass per la successiva prova con 5 atleti.

A farsi strada fino al podio sono stati Alessio Santarelli nella categoria maschile, piazzatosi secondo, e Arianna Bevilacqua, Bianca Falcone ed Eloisa Capone nel femminile, classificatesi rispettivamente seconda e terze a pari merito. A loro si aggiunge Lara Clivio, che concludendo la sua gara in quinta posizione si assicura anche la qualificazione in palio, prevista in questa occasione per i primi 6 piazzamenti in entrambe le categorie.

Nella spada maschile il miglior risultato per Teate Scherma è proprio il secondo posto di Alessio Santarelli: l'atleta classe 2003 ha condotto un'ottima gara, che lo ha visto guadagnare un bye per il primo turno di eliminazione diretta e farsi strada nei successivi incontri (15-4 contro Giuseppe Chiavelli, 15-12 contro Giuliano Fina, 15-7 contro Adriano Di Marzio i suoi risultati) per cedere solamente durante la finale. Sfiora di pochissimo la finale l'altro portacolori Teate Scherma, Mauro Bignami, che conclude invece settimo.

La gara femminile vede le rappresentanti Teate Scherma conquistare le prime posizioni di classifica dopo la fase a gironi: Bianca Falcone, Eloisa Capone, Lara Clivio e Arianna Bevilacqua si piazzano infatti nell'ordine nella prima fase di gara. Delle quattro, Lara Clivio si arrende poi nell'assalto di accesso alla semifinale, concludendo quinta e staccando così il pass per la successiva gara di Montesilvano. Le tre compagne di squadra arrivano tutte in semifinale: Eloisa Capone arresta lì la sua corsa, Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua si vedono costrette invece ad affrontarsi: alla fine è la seconda a prevalere con il risultato di 8-6 e a giocarsi la finale.

Da segnalare le prestazioni delle altre rappresentanti della corposa spedizione Teate Scherma nella categoria femminile: Benedetta Del Papa sfiora la qualificazione e si piazza ottava, Natalì Cerasa è nona, l'esordiente Matilde Santangelo è decima, Sofia Di Bartolomeo quindicesima. Un'ottima prestazione da parte di tutti, che conferma l'ottimo lavoro svolto quotidianamente in sala scherma. I prossimi appuntamenti agonistici per Teate Scherma saranno a Montesilvano, con la prova di Fioretto Assoluti e la serie C2 a squadre. Mercoledì 1° febbraio, nel frattempo, comincerà il corso promozionale dedicato agli over 65.