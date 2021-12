3 pescaresi vincono la medaglia d’oro ai campionati italiani di Mma [FOTO]

Sono 3 i pescaresi che hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani di Mma, sotto la guida del Maestro Manuel Ferro. È stata una trasferta straordinaria per i ragazzi del Team D’Aloia - Fight Clubbing, che rientrano dai campionati italiani di Roma con un bottino di tutto rispetto.

Francesco D'Onofrio è arrivato primo dopo due bellissime vittorie; Lorenzo D'Amario ha conquistato quarti di finale, semifinali e finali, aggiudicandosi l’oro; Alessandro Foschi ha superato semifinali e finali in una categoria di peso superiore, mentre Giacomo Paolini ha fatto suo il primo match per sottomissione ma è stato poi fermato ai punti in semifinale, conquistando un bronzo.

Stefano Paolini ha disputato un ottimo match ma ha perso purtroppo per sottomissione. Christian Del Rosso ha superato brillantemente il primo turno con una bella vittoria, perdendo poi però nella fase successiva per sottomissione a pochi secondi dal termine. Infine Stefano Martelli ha aperto con una vittoria per ghigliottina, ma ha perso ai punti nel turno successivo contro un valido avversario.