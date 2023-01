Pescara Pallanuoto, una vittoria pesantissima

È una vittoria di inestimabile valore quella conquistata dal Pescara Pallanuoto, che a Le Naiadi batte per 13-12 la Vela Ancona nella 9^ giornata del campionato di Serie A2, con il gol di Luca De Vincentiis a 1 secondo dalla fine. Una partita giocata con la voglia, la qualità, la grinta e soprattutto con il cuore quella dei ragazzi di mister Franco Di Fulvio, che dopo aver vanificato il doppio vantaggio nell'ultimo minuto, sono riusciti a organizzare l'attacco decisivo in 9 secondi. Bene Carlo Di Fulvio, autore di 6 reti, ma grande lavoro anche per Giordano con 3 centri, Micheletti e Morretti, a tratti insuperabile. Nel complesso un'ottima prestazione di squadra, che consegna ai biancazzurri la seconda vittoria consecutiva, la terza in stagione. Ora il Delfino è terzultimo, ma si allontana dal fondo della graduatoria distante 5 punti. Nel primo parziale Ancona avanti con Marini, poi Giordano, Pantalone e Latinovic per gli ospiti e la doppietta di DI Fulvio a rispondere. Giordano e Holden allungano, poi gol i Bartolucci, Micheletti, Latinovic, Giordano e Pantaloni. Dopo la pausa arrivano le reti di Milletti, due volte Di Fulvio, Bartolucci e Pierpaoli. L'ultimo parziale è aperto dalla doppietta di Di Fulvio, quindi Milletti, Micheletti, Pieroni, Bartolucci e il gol vittoria di De Vincentiis.

“È una vittoria importantissima per la nostra stagione” dice a caldo mister Franco Di Fulvio. “Una vittoria che i ragazzi hanno voluto a tutti i costi e che hanno conquistato con il cuore. Commettiamo ancora errori sia nel posizionamento in vasca, sia nella scelta delle giocate, su questo dovremo continuare a lavorare”.

PESCARA PALLANUOTO:Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio (6), De Luca, Cerasoli, Giordano (3), Holden (1), Micheletti (2), De Vincentiis (1), Pelliccione, Castagna, Spera. All. Di Fulvio

VELA ANCOA: Bertolucci, Latinovic (2), Valeri, Pantaloni (2), Baldinelli, Alessandrelli, Milletti (2), Breccia, Marini (1), Bartolucci (3), Sabatini, Pieroni (1), Perpaoli (1). All. Palanca