Pescara Pallanuoto sfida la capolista Roma Vis Nova

Si annuncia come una montagna da scalare l'appuntamento che domani pomeriggio alle 16 attende il Pescara Pallanuoto. A Le Naiadi, per la settima giornata del torneo, arriva la Roma Vis Nova, capolista del girone sud del campionato di serie A2 con 6 successi in altrettante sfide. Un avversario scomodissimo per il Delfino, che dopo le ultime tre sconfitte occupa l'ultima posizione in graduatoria a braccetto con Civitavecchia. Inutile dire che serve qualcosa che vada oltre l'impresa per provare a fare punti contro la principale candidata al salto di categoria, ma è chiaro che ora tutti si attendono una reazione, per lo meno sotto il profilo della prestazione e dell'atteggiamento in vasca. Su questo mister Franco Di Fulvio ha continuato a lavorare in settimana, consapevole che dopo la pausa natalizia ci sarà un trittico di gare contro Lazio, Ancona e Latina di fondamentale importanza per la stagione dei biancazzurri.



“Non dobbiamo partire battuti, anche se sappiamo quanto sia difficile questa partita” attacca Di Fulvio prima della partita. “Voglio che i ragazzi diano il massimo. In ogni caso la sfida di domani ci dovrà servire per preparare al meglio le partite che ci attendono a gennaio, dove verosimilmente ci giocheremo una buona fetta delle nostre possibilità di salvezza. In settimana abbiamo lavorato e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. Mi aspetto segnali di crescita da parte dei ragazzi”.

Rispetto alla formazione scesa in vasca a Palermo, mister Di Fulvio cambia un solo uomo, con l'inserimento di Castagna al posto del portiere Prosperi. Questa la lista dei convocati: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Castagna.