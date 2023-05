Il Pescara vince e ai play-out trova Padova

Vince il Pescara e conquista il terzultimo posto per disputare i play-out con il vantaggio del fattore campo. I biancazzurri tornano a conquistare i tre punti a distanza di due mesi battendo per 19-10 il Latina nell'ultima giornata del campionato di serie A2 girone Sud, e sabato prossimo ospiteranno il Plebiscito Padova in gara-1 dello spareggio salvezza. Contro i pontini si è rivisto un bel Pescara, incisivo davanti e attento in difesa. Il successo di oggi, oltre alla classifica fa bene anche al morale e restituisce ai biancazzurri un bel sorriso e una buona dose di serenità per affrontare con fiducia le partite che valgono l'intera stagione. In un match ricchissimo di reti (se ne conteranno 29 alla fine) tra i biancazzurri vanno rimarcate le prestazioni di De Vincentiis e Di Fulvio, autori entrambi di 5 gol. A seguire Mancini e Micheletti (3), Ercolani (2) e Pelliccione (1). Per il Latina i migliori marcatori sono stati Tarquini, Lucci e Giugliano con 2 centri a testa, poi De Bonis, Calzati, Ambrosini e Botto con uno.

“Sono soddisfatto, la squadra ha disputato una buona partita” dice al termine mister Franco Di Fulvio. “All'inizio siamo partiti un po' contratti, poi ci siamo sciolti. Questo successo, oltre a darci il vantaggio del fattore campo, ci aiuta a recuperare entusiasmo e fiducia. Da lunedì inizieremo a pensare alla sfida contro Padova, che sarà tosta ma dove senz'altro ce la giocheremo”.

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (3), Cipriani, Di Fulvio (5), De Luca, Cerasoli, Spera, Furio, Micheletti (3), De Vincentiis (5), Pelliccione (1), Ercolani (2), Dell'Elce. All. Di Fulvio.

C.N. LATINA: Rossa, De Bonis (1), Calzati (1), Biondi, Tarquini (2), Vulcano, Giugliano (2), Lucci (2), Ambrosini (1), Botto (1), Boscaro, Mele. All. Criserà.