Pescara Pallanuoto no limits: batte l’Arechi in rimonta e conserva il primato

Con una super rimonta il Pescara passa anche nella vasca dell’Arechi con il punteggio di 11-13 e a una giornata dalla fine della regular season mantiene la vetta della classifica. Una partita non adatta ai deboli di cuore quella della Vitale, per lunghi tratti condotta dai padroni di casa, che a dispetto di un campionato ormai concluso hanno giocato un’ottima pallanuoto. I biancazzurri sono scesi in vasca con troppa tensione, figlia di una posta in palio evidentemente importante, forse fondamentale se proiettata sui play-off. Tanta frenesia e tanti errori, soprattutto in fase conclusiva, nella prima parte, che hanno consentito all’Arechi di scappare sul più 3. Poi però il Delfino ha trovato la forza di riemergere, fino a piazzare lo sprint negli ultimi 2 minuti di gara.

Micheletti sblocca un primo parziale avaro di reti. Apicella e Gregorio segnano due gol a testa, a cui rispondono Micheletti e De Vincentiss, prima della marcatura di Ragosta che manda l’Arechi al risposo sul più 2. Gregorio allunga, Mancini e Di Fulvio rispondono, poi va in rete Maione, ma Mancini e Giordano impattano. Maione e Ragosta complicano ancora i piani dei biancazzurri, ma Di Fulvio risponde con una doppietta. Segna Polichetti, poi parte lo sprint biancazzurro con la doppietta di Mancini, ripresa da Apicella, quindi i gol liberatori di Micheletti e Giordano.

“Sono felicissimo per questa vittoria, arrivata al termine di una partita vera”, dice mister Di Fulvio. “L’Arechi non ci ha regalato nulla, anzi ci ha messo all’angolo, ma ancora una volta siamo stati bravi a venirne fuori. Potevamo segnare di più nel primo parziale, ma abbiamo commesso troppi errori che ci hanno complicato la vita. Non vincere oggi avrebbe significato vanificare il miracolo contro Ischia, ma anche tutti quei successi conquistati con grande fatica contro Cespor, CN Salerno e Club Aquatico. Ora abbiamo il destino nelle nostre mani: sabato bisogna battere la Cesport per chiudere in vetta il girone”

Il tabellino

PARZIALI 0-1, 5-2, 2-4, 4-6

R.N. ARECHI SALERNO: Milione, Maiorano, Albano, Maione (2), D’Urso, De Sio, Ragosta (2), Iannicelli M., Gregorio (3), Carrella, Polichetti (1), Iannicelli P, Apicella (3), De Stefano. All. Silipo

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (4), Castagna, Di Fulvio (3), De Luca, Recchia, Giordano (2), Cerasoli, Micheletti (3), De Vincentiis (1), Pelliccione, Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio