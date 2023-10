Pescara Pallanuoto, c'è il primo colpo ufficiale di mercato per coach Paolo Malara

Giammarco Bartocci è il primo colpo del nuovo Pescara N e PN. Il centro umbro, 22 anni, grazie al lavoro della società biancazzurra guidata dalla presidentessa Stefania Scolta e a quello del direttore generale Giampiero Lattanzio, si è aggregato al gruppo guidato da mister Paolo Malara, che da poco meno di un mese ha ripreso gli allenamenti nella piscina Universo di Silvi, per preparare il nuovo campionato di Serie B.

Bartocci arriva a Pescara dopo una stagione trascorsa con la Florentia in serie A2, dove ha raggiunto la finale play-off persa solo a gara-3 contro Camogli. Nato sportivamente nella sua città, Perugia, il neo acquisto del Pescara N e PN è rimasto in forza alla Libertas Rari Nantes Perugia per 15 anni, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, prima di esordire in serie B. Strada facendo, da esterno, si adatta a centroboa, dove al primo anno tra i grandi nella stagione 20/21 segna 7 reti in 8 partite. L'anno successivo il bottino personale raggiunge quota 22 centri, tanto che la Florentia lo nota e lo porta in Toscana. La stagione scorsa è stata per lui più che altro di formazione, all'interno di una squadra costruita per vincere il campionato. Nonostante il basso minutaggio, anche qui trova la forza per andare tre volte in gol. In Toscana era compagno del pescarese Andrea Di Fulvio (figlio di Franco e fratello di Carlo e Francesco, tutte icone del waterpolo nazionale).

“Arrivo a Pescara con tanto entusiasmo e voglia di far bene” sono le prime parole di Bartocci in biancazzurro. “Ringrazio la società per avermi voluto. Questa è una destinazione che mi è stata suggerita da molti, anche in virtù della presenza di un allenatore come Malara e di un gruppo sano e competitivo” prosegue. “Penso che possa essere un passaggio importante per la mia carriera. Ci alleniamo ogni giorno, con ritmo e intensità. Senza dubbio l'obiettivo è quello di lottare per vincere il campionato”.