Pescara Pallanuoto, conta solo la vittoria

Non c'è la salvezza in palio, come il Pescara si augurava fino a poche settimane fa, ma l'ultima sfida del campionato di serie A2 girone Sud contro il Latina, oggi alle 16 a Le Naiadi, va lo stesso tanto per i biancazzurri. La squadra di mister Franco Di Fulvio vuole conquistare il terzultimo posto che consentirebbe al Delfino di disputare lo spareggio salvezza contro l'avversaria del girone Nord potendo contare sul vantaggio del fattore campo. Vincendo contro un Latina, che sabato scorso ha festeggiato la permanenza nella categoria, il Pescara avrebbe la certezza del miglior piazzamento. In caso contrario bisognerebbe guardare il risultato dell'Ischia, impegnato in casa contro l'Olympic Roma. Alla vigilia dell'ultimo incontro infatti, il Pescara ha 2 punti di vantaggio sui campani, mentre gli scontri diretti sono in perfetta parità. In caso di arrivo a pari punti poi, entrerebbe in gioco la differenza reti generale. Calcoli tuttavia da fare solo al termine. L'obiettivo principale resta la vittoria.

“Adesso conta solo arrivare terzultimi”, dice mister Di Fulvio alla vigilia. “Purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo perso delle pedine importanti per questo gruppo, ma sono convinto che i play-out ce li giocheremo alla grande. I ragazzi devono dare tutto in questo finale di stagione dove possiamo ancora raggiungere l'obiettivo stagionale”. E ancora: “Bisogna recuperare un po' di fiducia per affrontare meglio lo spareggio salvezza. Vincere con il Latina probabilmente servirebbe anche a questo. Voglio che tutti diano il massimo”.

Rispetto alla formazione di sabato scorso il Pescara perde Castagna, al suo posto torna in gruppo Dell'Elce. Questi i convocati per la sfida contro il Latina: Prosperi, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Furio, Spera, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Dell'Elce.