Pescara Pallanuoto ad un passo dalla A2: Acese battuta 14-10

È un gran bel Pescara quello che a Le Naiadi batte per 14-10 la Polisportiva Acese nella finale play-off verso la serie A2, facendo valere il fattore campo e portandosi avanti nella serie. Una partita fatta di qualità e di concentrazione da parte dei biancazzurri, scesi in vasca determinati a non lasciare nulla all’avversario. Per tre tempi e mezzo il Delfino ha condotto la sfida con autorevolezza, davanti a un pubblico numeroso e caloroso, arrivando fino al + 7 a metà dell’ultimo tempo. Poi è arrivato un pizzico di rilassamento, forse figlio del risultato, che ha consentito agli ospiti di accorciare le distanze. Mercoledì a Catania si gioca gara-2: una vittoria manderebbe il Pescara in A2. In caso di successo dei siciliani, sabato prossimo al Palapallanuoto è in programma la “bella”.