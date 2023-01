Pescara Pallanuoto in casa a caccia di un altro successo

Messo in archivio l'exploit di sabato scorso in casa della Lazio, il Pescara Pallanuoto cerca la continuità e soprattutto punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Domani pomeriggio a Le Naiadi, alle 17.30, arriva la Vela Ancona, per la 9^ giornata del campionato di serie A2 maschile. Quella marchigiana è una formazione di tutto rispetto, che naviga a metà classifica e che i biancazzurri conoscono bene visto che spesso le due formazioni si sono affrontate in amichevole durante la preparazione del campionato. La vittoria nell'ultimo turno ha restituito serenità al gruppo, che in settimana ha continuato a lavorare in piscina, anche con doppi allenamenti. Tuttavia, i 6 punti in classifica obbligano il Delfino a cercare il risultato, anche per recuperare il terreno perso prima di Natale. “L'Ancona è un avversario di tutto rispetto, che non a caso milita in A2 da sette anni” dice mister Franco Di Fulvio. “Noi dobbiamo far fruttare l'exploit di sabato scorso: nella parte basse della classifica le squadre fin qui hanno fatto punti solo tra di loro e per noi pesa la sconfitta interna contro Ischia. Dobbiamo riuscire a fare almeno altri 3 punti nelle tre partite che ci accompagnano al giro di boa per poi guardare con più ottimismo al girone di ritorno”. Mister Di Fulvio appare intenzionato a confermare la stessa formazione che ha vinto in casa della Lazio, anche per le condizioni ancora non perfette di Ercolani e Prosperi. Questa la probabile lista dei convocati: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Castagna, Spera.

Pescara Pallanuoto - Vela Ancona: dove vedere la partita in diretta streaming

La partita Pescara Pallanuoto - Vela Ancona in programma domani pomeriggio alle Naiadi sarà trasmessa in diretta streaming da LaTvlab e sulla pagina Facebook Pescara Pallanuoto.