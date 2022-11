Pescara Pallanuoto deludente, ko contro l'Acquachiara

Disco rosso per il Pescara Pallanuoto, sconfitto nella vasca dell’Acquachiara con il punteggio di 14-10 nella quarta giornata del campionato di serie A2. Dopo l’illusorio 4-1 portato a casa nel primo parziale, la squadra di mister Di Fulvio ha subito la reazione dei padroni di casa, che hanno ripreso e condotto la partita fino all’allungo decisivo nell’ultimo tempo. Il Delfino resta fermo a quota 3 punti in classifica e sabato a Le Naiadi arriva Ischia per un’altra sfida che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza.

Adam porta avanti l’Acquachiara, poi segna due volte Holden, Di Fulvio e Micheletti. I padroni di casa reagiscono con due reti Gargiulo, Rocchino e Fabio Angelone, impatta Di Fulvio. Al ritorno in vasca va in rete Adam, risponde De Vincentiis, poi ancora Gargiulo e due volte Rocchino per l’Acquachiara a cui replica Micheletti. Fabio Angelone sigla il +3, poi la doppietta di Di Fulvio, e i gol di Fortunato, Fabio Angelone, Micheletti, Gargiulo e De Gregorio.

“È stata la peggiore partita della stagione”, taglia corto mister Franco Di Fulvio. “Me ne assumo tutte le responsabilità perché evidentemente non sono stato bravo a caricare a dovere i ragazzi. Abbiamo commesso una marea di errori e ci hanno punito”. E ancora: “Spero sia stato solo un incidente di percorso, perché con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Sabato, contro Ischia, servirà tutt’altra prestazione se vogliamo fare punti”.

Il tabellino

ACQUACHIARA: Chianese, Musacchio, Fortunato (1), Adam (2), Angelone Fa. (3), Di Leva, Angelone Fr., Angelone C., Gargiulo (4), De Gregorio (1), Rocchino (3), Giello, Alvino. All. Fasano

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio (4), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (2), Micheletti (3), De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Spera. All. Di Fulvio