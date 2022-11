A Pescara arriva la "Camminata metabolica"

Un nuovo modo di fare sport, all'aperto e in socialità. Pescara scopre la "Camminata metabolica", un'attività che da qualche tempo è scarcata in città. La location è quasi sempre la riviera cittadina, da maggio sono partiti i primi gruppi in città (ma ce ne sono altri anche a Chieti e in altre città). Si tratta di una camminata, ma non una normale passeggiata: l'esercizio è dinamico, a ritmo sostenuto, una camminata tecnica intervallata da esercizi di stretching e non solo. L'attività è utile per la prevenzione a livello cardiaco e metabolico, ma anche per migliorare la postura e il girovita, oltre che per riattivare la circolazione. La "Camminata metabolica" nasce dalla fusione di tre discipline: la marcia, la danza e la boxe. Una banda elastica accompagna la camminata per facilitare movimenti, postura, torsioni ed esercizi. Il passo è quello del marciatore, la postura dei piedi è quella della danza. Per chi ama allenarsi in compagnia, c'è una nuova occasione in città: a Pescara il numero di iscritti e iscritte è in crescita ed è sempre più frequente scorgere i gruppi di sportivi durante le loro attività, spesso serali, sul lungomare o nei parchi della città. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 348 0401163 (Simona).