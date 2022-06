Pallanuoto Pescara, vittoria e play-off blindati

Il Pescara Pallanuoto passa anche nella vasca del San Mauro per 8-10 e a due giornate dalla fine della regular season, rimane in vetta al girone 3 del campionato di serie B, certificando l’accesso ai play-off. Una partita condotta dall’inizio alla fine da parte dei ragazzi di mister Franco Di Fulvio, che con questo risultato consolidano la testa del girone. Gara non facile, contro una squadra che nelle ultime due settimane aveva prima battuto l’Ischia e poi impattato contro il CN Salerno. Protagonista del pomeriggio è stato il capitano dei biancazzurri, Carlo Di Fulvio, autore di ben cinque reti che hanno portato il Pescara Pallanuoto al successo. Adesso, sabato prossimo l’ostacolo è chiamato Arechi Salerno, nel tentativo di mantenere il primo posto in classifica.

Biancazzurri subito avanti con 3 gol di Di Fulvio e il centro di De Luca. Poi segnano Muscerino, Di Fulvio e Iaccarino. Al rientro in vasca segna Guadagni, poi gol di Mancini, Andrè e Pelliccione. Nel terzo parziale i padroni di casa accorciano con Iaccarino e Guadagni, quindi nell’ultimo tempo vanno in gol De Francesco, Di Fulvio, De Vincentiis, ancora De Francesco e Mancini.

“La partita di oggi ha certificato il nostro accesso ai play-off” dice mister Arnaldo Castelli a fine gara. “Sapevamo che il San Mauro è una squadra che gioca una buona pallanuoto e che avrebbe provato a metterci in difficoltà. Nonostante questo, siamo padroni del nostro destino e sabato proveremo a mantenere la vetta nella vasca dell’Arechi”. E ancora: “Siamo partiti forte, forse qualcuno ha abbassato la soglia di concentrazione. Ma alla fine, se si portano a casa partite del genere, significa che siamo una grande squadra”.

Il tabellino

PARZIALI: 2-5, 2-2, 2-0, 2-3

SAN MAURO: Balzamo, De Francesco (2), Esposito, Meletti, Selcia, Muscerino (1), Iaccarino (2), Guadagni (2), André (1), Russo, Falcone, Sarnataro, D’Avanzo. All. André



PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (5), De Luca (1), Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione (1), Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio