Pescara Pallanuoto, beffa atroce contro il Latina

È una sconfitta piena di rimpianti quella subita dal Pescara Pallanuoto nella vasca del Latina, che s'impone per 7-6 proprio sull'ultima sirena. Nonostante l'avvio difficile i biancazzurri sono riusciti a ricucire il 5-1, raggiungendo il pareggio a metà dell'ultimo tempo. Anche il guizzo del Latina con Baraldi è stato subito ripreso da De Vincentiis, ma a 1'' dalla fine ancora Barladi ha messo il punto esclamativo sul match. E così, dopo tre vittorie consecutive s'interrompe la striscia positiva del Delfino, che chiude il girone d'andata con 12 punti in classifica, un bottino comunque soddisfacente soprattutto in considerazione delle difficoltà iniziali. Adesso un turno di pausa, poi si riparte dalla difficile trasferta contro il Circolo Canottieri Napoli. Latina subito avanti con Tarquini e Lucci. I padroni di casa insistono e vanno in gol con Giugliano, De Bonis e Botto a cui replica solo Di Fulvio. Dopo la pausa cresce il Pescara: nel terzo parziale la doppietta di Di Fulvio riporta il Delfino a meno 2. Nell'ultimo tempo Mancini e De Vincentiis riprendono il Latina, Baraldi allunga, De Vincentiis impatta ancora ma sempre Baraldi a 1'' dalla fine fa 7-6.

Rabbia Di Fulvio

“Fa arrabbiare perdere una partita in questo modo” dice mister Di Fulvio al termine. “Abbiamo iniziato malissimo facendo tanti errori banali. Poi la squadra si è compattata, è cresciuta e siamo riusciti a riprendere la gara. Due volte. Abbiamo gestito male l'ultimo attacco e fatto ancor peggio in difesa nell'ultima azione. Peccato perché sarebbe stato un punto prezioso, però adesso voltiamo pagina, torniamo a lavorare e ci prepariamo per la ripresa del torneo”.

CN Latina - Pescara Pallanuoto 7-6: il tabellino

CN LATINA: Rossa, De Bonis (1), Salvatori, Tonon, Tarquini (1), Comuzzi, Giugliano (1), Lucci (1) Di Cori, Botto (1), Baraldi (2), Mele, Nocella. All. Criserà.

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio (3), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis (2), Pelliccione, Spera, Castagna. All. Di Fulvio.