Pallanuoto, Pescara ko a Palermo

Il Pescara lotta nella vasca della Waterpolo Palermo, ma non basta per uscire con un risultato positivo dalla tana dei siciliani. I padroni di casa s’impongono per 13-9 nella sesta giornata del campionato di serie A2, lasciando i biancazzurri all’ultimo posto in classifica. Dopo tre tempi equilibrati, a fare la differenza è quello che accade tra la fine del terzo e tutto il quarto: prima il Delfino spreca la palla del pareggio, poi i siciliani scappano via. E sabato prossimo a Le Naiadi arriva la Roma Vis Nova prima della sosta natalizia, per una partita al limite del proibitivo.

Palermo avanti con Migliacccio, pareggia Di Fulvio, poi Cardoni e De Vincentiis. Al ritorno in vasca segna Riccobono, risponde Di Fulvio, poi Pettonati, Di Fulvio, Galioto, Di Fulvio e Migliaccio. Holden pareggia dopo l’intervallo lungo, il Palermo accelera con Cardoni e Galioto, poi il solito Di Fulvio (autore di 5 reti) accorcia prima delle reti di Cardoni e Mancini. Nell’ultimo parziale il Palermo la chiude con le reti di Giacomazzi, Cardoni, Pettonati e Ferlito a cui replica il solo Holden.

“Oggi non posso rimproverare nulla alla squadra” dice mister Franco Di Fulvio a fine partita. “Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo incassato un gol discutibile e ci siamo divorati il pareggio. Detto questo, serve maggiore personalità da parte dei nostri: per giocare in questa categoria occorrono qualità che i ragazzi devono tirare fuori”. E conclude: “Io non abbandono. Sono convinto che ci salveremo”.

PARZIALI: 2-2, 4-3, 3-3, 4-1

WATERPOLO PALERMO: Guccia, Russo, Galioto (2), Migliaccio, Bogni, La Mantia, Pettonati (2), Cardoni (4), Rotolo, Giacomazzi (1), Ferlito (1), Riccobono (1), Reina. All. Malara

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio (5), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (2), Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Prosperi. All. Di Fulvio.