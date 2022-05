Il Pallanuoto Pescara balza in testa alla classifica e blinda i play-off

Successo fondamentale per il Pescara Pallanuoto, che a Le Naiadi batte per 11-6 l’Aquademia e complice il doppio ko interno di Ischia e dell’Arechi Salerno sale al primo posto in classifica ipotecando i play off, con 11 punti di vantaggio sulla terza, quando mancano quattro giornate al termine della regular season. La squadra di mister Franco Di Fulvio, oggi assente per squalifica e sostituito in panchina dal vice Arnaldo Castelli, è stata brava a non sottovalutare quella che poteva sembrare una partita abbordabile: i biancazzurri sono scesi in vasca concentrati e in tre tempi hanno di fatto chiuso la pratica. Adesso, inevitabilmente, la testa è già proiettata a sabato prossimo, quando al Palapallanuoto arriva l’Ischia, seconda in classifica, con due punti da recuperare sui biancazzurri, in una partita che mette in palio la testa del girone 3 del campionato di serie B.

Biancazzurri avanti con la doppietta di Di Fulvio, ma gli ospiti reagiscono grazie ai gol di Abbafati e Proietti. Poi solo Pescara: segnano ancora Di Fulvio, Giordano e De Vincentiis nel secondo tempo e Micheletti, Di Fulvio e Mancini nel terzo. La contesa di fatto si decide qui e i gol di Cerrocchi, la doppietta di Di Fulvio (6 gol per lui) e le marcature di Peretti, De Stasio, Carosi e Pelliccione servono solo per fissare il punteggio sull’11-6.

“Pensiamo ma non diciamo che con questo successo abbiamo ipotecato l’accesso ai play off” scherza uno scaramantico mister Castelli al termine della sfida. “Devo fare i complimenti ai ragazzi per la concentrazione che hanno mantenuto durante tutta la gara. Adesso sabato prossimo ci giochiamo questa partita contro Ischia per arrivare primi: fin qui è la partita più importante dell’anno e invitiamo fin da ora tutti i nostri tifosi a riempire Le Naiadi”. Quindi un pensiero all’avversario: “Per il gioco che ha espresso mi sento di dire che l’Aquademia non merita la classifica che ha, faccio i complimenti al loro allenatore De Paolis”.

Il tabellino

PARZIALI: 2-2, 3-0, 3-0, 3-4

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (1), Castagna, Di Fulvio (6), De Luca, Furio, Giordano (1), Cerasoli, Micheletti (1), De Vincentiis (1), Pelliccione (1), Ferragatti, Morretti. All. Castelli

AQUADEMIA: Candidi, La Rosa, Gallo, Proietti (1), Raffaeli, Carosi (1), Abbafati (1), Moscariello, Cerrocchi (1), Cava, De Stasio (1), Del Signore, Peretti (1). All. De Paolis