Pallanuoto Pescara, pari d'oro contro Ischia: è ancora in testa

È un punto che vale oro quello che il Pescara strappa alla corazzata Ischia, fermata sul 10-10 a Le Naiadi. Un pareggio ottenuto in rimonta che consente ai ragazzi guidati da un commosso Franco Di Fulvio di rimanere al comando del girone 3 del campionato di Serie B a tre giornate dal termine, con due punti di vantaggio proprio sui campani. In pochi, a tre minuti dalla fine, avrebbero scommesso su un risultato positivo per i biancazzurri, sotto di tre reti in quel momento.

La squadra però non ha mai mollato e negli ultimi assalti ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, raccogliendo con De Vincentiis, a 12’’ dalla sirena, il punto che ha fatto esplodere un Palapallanuoto stracolmo di passione. Saviano e Giordano stappano la gara, portando le squadre sul 2-2 a metà del secondo parziale. Poi segna Micheletti, impatta Barberisi, quindi gli ospiti allungano con Centanni e Raia, prima del gol di Mancini. Ancora Saviano e Simonetti al ritorno in campo, accorcia De Vincentiis, quindi di nuovo Simonetti e poi Giordano. Mancini riporta i suoi a meno 1 all’inizio del quarto tempo, ma Sciubba e Manuel Occhiello sembrano chiudere la gara. Così non è, perché prima va in gol Di Fulvio, poi De Luca e infine De Vincentiis completa la rimonta.

Di Fulvio

“Oggi questi ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, trascinando anche un pubblico meraviglioso” dice mister Di Fulvio a fine gara, senza voce. “Volevamo dimostrare a Ischia che non siamo quelli dell’andata e ci siamo riusciti. La squadra è cresciuta tanto durante la stagione e oggi ha tirato fuori tutta la qualità che ha, perché per non perdere contro Ischia devi avere tanta qualità, oltre al grande cuore che oggi i ragazzi hanno messo in vasca”.

Il tabellino

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (1), De Luca (1), Furio, Giordano (3), Cerasoli, Micheletti (1), De Vincentiis (2), Pelliccione, Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio.

ISCHIA M.C.: Lamoglia, Sciubba (1), Mattiello, Gallinoro, M. Occhiello (1), Raia (1), Simonetti (2), Barberisi (1), Saviano (3), I. Occhiello, Centanni (1), D’Antonio, Roberti. All. Iacovelli.