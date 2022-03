Pallanuoto, il Club Aquatico attende la Cesport Italia

Nel campionato di pallanuoto, domani (12 marzo) alle ore 17 in serie B, il Club Aquatico Pescara si prepara a disputare la sua seconda gara casalinga portando nel cuore un forte desiderio di rivalsa, poiché la scorsa settimana è stato costretto a lasciare i 3 punti nella vasca dell'Arechi Salerno, dove è prevalsa la maggiore freschezza atletica dei giovani avversari rispetto all'esperienza degli abruzzesi.

Alle Naiadi è attesa la campana Cesport Italia. Stavolta non ci sono state, fortunatamente, sorprese dopo il focolaio Covid che aveva colpito la compagine pescarese nelle ultime settimane. Il "sette" di coach Paolo Bocchia si presenta, dunque, finalmente al completo al fischio di inizio, pronto a dare battaglia in acqua. Riflettori puntati sul bomber Mattia De Ioris, che si è già posizionato nella parte più alta della classifica marcatori del girone, e sul centroboa Jeremy Abela, che giunge a questo incontro motivato dalla fresca qualificazione agli europei di Spalato, ottenuta con la sua nazionale (Malta).

Domani sarà anche il turno del debutto in casa per il centrovasca titolare Gianluca Delle Monache e per i due senatori Riccardo Magnante e Pierpaolo Provenzano. Mister Bocchia avrà così la possibilità di allungare le rotazioni e incrementare la qualità delle giocate di squadra. Si prospetta una partita dall'alto tasso agonistico, contro un'avversaria più che valida quale è la Cesport, una società molto solida che ha raggiunto la serie A2 in soli 10 anni con una cavalcata trionfale.

Ripartita lo scorso anno con un nuovo progetto basato sul vivaio, affronta il campionato di B per la sesta volta nella sua storia, dopo aver ottenuto una salvezza all’anno d’esordio e quattro partecipazioni ai playoff nel 2015, 2016, 2017 e 2021. Insomma, i presupposti per assistere a un match dalle mille emozioni ci sono decisamente tutti.