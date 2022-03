Pallanuoto serie B: il Club Aquatico aspetta il Bari

Nel campionato di pallanuoto di serie B, il Club Aquatico Pescara aspetta alle Naiadi il Waterpolo Bari e si prepara a disputare questa attesissima gara tra le mura amiche che è in programma domani, 19 marzo, con fischio d'inizio fissato alle ore 17. La squadra abruzzese si avvicina a quella che sarà la sua terza partita giocata in ambito casalingo, e lo fa, forte dell'ottima prestazione della scorsa settimana, quando ha ottenuto una netta vittoria ai danni della Cesport.

Guai, tuttavia, a sottovalutare l'avversario di turno: il Bari, infatti, è la stessa compagine che, nonostante l'ultima posizione occupata in graduatoria a quota zero punti, la scorsa settimana ha dato del filo da torcere alla solida formazione del Cn Salerno. Insomma, il Club Aquatico si troverà di fronte un organico in costante crescita e, pertanto, "pericoloso" e da non prendere di certo sottogamba. Assolutamente no.

Bisognerà quindi spendere le migliori energie contro la temibile compagine pugliese. Quale sarà dunque la "ricetta" da schierare? All'interno del Club Aquatico, tutti gli occhi sono puntati sul bomber De Ioris che, dopo gli otto gol realizzati nell'ultima partita, è ben saldo nella parte più alta della classifica marcatori del girone. A lui si farà senza dubbio affidamento per fare bella figura.

Ma tutta la squadra, comunque, è chiamata a confermare la bella prova in vasca di sabato scorso, in cui ad esempio citiamo la "solita" prova di sostanza del centroboa Abela nonché la grande verve agonistica dei più giovani, a partire dalla sorpresa Giorgio Di Carlo (di soli 16 anni) fino ai più grandi Prosperi, Di Nardo, Cantò e Farina. Domani, inoltre, sarà assente il marcatore Fabio Di Fonzo, che dovrà scontare un turno di squalifica. Come si dice in questi casi, che vinca il migliore. Staremo a vedere.