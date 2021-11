Pallamano, Hc Pescara sconfitto dal Chieti nel derby abruzzese

L'Hc Pescara è stato sconfitto dal Chieti nel derby abruzzese di pallamano. I neroverdi, alla loro seconda vittoria stagionale nel campionato di Serie B, si aggiudicano la gara vincendo per 29-25. Buono il primo tempo disputato dai teatini e chiuso in vantaggio per 15-14 nonostante i tanti errori in fase offensiva; errori sistemati poi nella seconda parte, dove si è registrata una crescita anche dall’altro lato del campo, complici le ottime percentuali dei tre portieri, oltre il 50%.

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, anche se nella prima frazione abbiamo avuto tante occasioni per realizzare dei parziali importanti e non siamo stati cinici come la categoria richiede – ha detto il mister dei neroverdi, Savini – Nella seconda frazione, con la giusta intensità difensiva e le ottime parate dei nostri portieri siamo riusciti a realizzare dei parziali fondamentali (3-1/3-1/4-1) per chiudere l'incontro. Questo ci ha consentito anche di effettuare un largo turn-over fondamentale per la crescita dei ragazzi che fin ora hanno giocato meno”.