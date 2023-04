Nuoto, la stella di Valentina Procaccini brilla anche ai Criteria 2023

Ai Criteria Femminili di Nuoto, il più importante evento nazionale dedicato alle giovani promesse del nuoto azzurro, che si sono svolti dal 31 marzo al 2 aprile, brilla luminosissima la stella di Valentina Procaccini, la grande promessa del nuoto italiano proveniente da Montesilvano.

La Procaccini è stata grande protagonista delle gare dello scorsoweek-end conquistando il gradino più alto del podio in ben 3 discipline: i 400 stile libero, gli 800 stile libero e i 1500 stile libero. Per l'atleta pescarese ben 3 nuovi record Italiani nella categoria Juniores e anche un argento nei 200. Numeri impressionanti quelli della nuotatrice di Montesilvano: la Procaccini è diventata l’undicesima performer italiana di sempre, la quinta assoluta stagionale nella categoria giovani e adulti per la vasca corta, ma soprattutto tra le prime tre nuotatrici europee Under 17 e ai vertici mondiali per l’anno di riferimento.



Orgoglio di Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e l’assessore allo Sport, Alessandro Pompei, manifestano sui social ufficiali della città il loro "smisurato orgoglio per i brillanti traguardi raggiunti dalla giovane nuotatrice che, in occasione del Gran Gala dello Sport di Montesilvano dello scorso Dicembre, è già stata premiata dall’amministrazione comunale come Atleta dell’Anno 2022, augurandole di continuare a credere nel suo talento così da raggiungere i più alti obiettivi che solo un’atleta con le sue caratteristiche e potenzialità può ambire".