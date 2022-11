Nuoto, due record mondiali master per Possanzini in Olanda

Nello scorso weekend l'atleta master della Swim Team Abruzzo Renato Possanzini ha ottenuto due record mondiali di salvamento partecipando alla prestigiosa manifestazione dell'Orange Cup allo Stadio del nuoto "Peter van Hoogenband" di i Eindhoven in Olanda. In particolare le gare che lo hanno visto protagonista nel tempio del nuoto olandese sono quelle dei 200 metri di nuoto ad ostacoli e dei 200 Super Lifesaver, gara quest'ultima particolarmente insidiosa e difficile sotto il profilo tecnico in quanto prevede fasi di nuoto libero, con il manichino, con il torpedo e di cambio attrezzatura in corso di gara e di apnea.

Possanzini ha dovuto vedersela direttamente con il campione di casa Jan Brink, ex nazionale olandese di salvamento e terzo agli ultimi europei di nuoto puro di Roma nei 400 stile libero e 800 stile libero M60, battendolo nettamente nelle due suddette gare ma subendo una sconfitta per soli 7 decimi di secondo nella gara dei 100 metri percorso misto, anch'essa con il record mondiale in palio Possanzini comunque si era comunque affermato nelle specialità del salvamento già nei recenti campionati mondiali di salvamento di Riccione dello scorso settembre dove aveva conquistato un oro, con record europeo, nei 100 metri ostacoli e un argento nei 50 metri trasporto manichino.

Ad Eindhoven si è presentato a gareggiare insieme alla fortissima e agguerrita compagna di squadra Miriam Passeri, anch'essa campionessa mondiale in carica, che ha conquistato due ori nelle distanze dei m. 200 ostacoli e nel Super Lifesaver nella foto Renato Possanzini nella fase di aggancio del manichino con il torpedo nella gara del Super Lifesaver.