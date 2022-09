Nuoto: Passeri e Possanzini vincono due ori e un argento ai mondiali master di salvamento

Gli atleti della Swim Team Abruzzo di Pescara conquistano due ori e un argento ai campionati mondiali di salvamento master in corso a Riccione: Miriam Passeri e Renato Possanzini, già campioni europei in carica, hanno dominato rispettivamente i 200 metri e i 100 metri a ostacoli, con consolidata sapienza tattica, distaccando nettamente i quotati avversari, tedeschi e australiani in primis, nella seconda parte della gara.

Renato Possanzini, nella stessa gara ha ottenuto il nuovo record europeo avvicinandosi a 8 decimi da quello mondiale dell'australiano Blackbeard; inoltre ha vinto anche un argento con record italiano nel 50 trasporto manichino, dietro al campionissimo della specialita', il tedesco Meik. Per Miriam Passeri nei 200 ostacoli si registra anche il nuovo record italiano.

Piena soddisfazione, pertanto, della Swim Team Abruzzo per questi ennesimi successi internazionali master, dopo quelli recenti di nuoto pinnato di Alessia Vaculencic, e soprattutto per Miriam e Renato, dopo mesi di preparazione alla gara, a trasportare in ogni dove gli ostacoli da allenamento, i torpedo e i due pesanti manichini portafortuna Peppino e Beniamino.