Nuoto, Criteria: Valentina Procaccini oro e record italiano nei 400 stile libero

Nuovo importante record italiano di categoria Ragazzi e medaglia d'oro nei 400 metri stile libero, ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, per Valentina Procaccini, l'atleta abruzzese classe 2008 che è attualmente tesserata con il prestigioso Circolo Canottieri Aniene di Roma. Ebbene sì: Valentina, allieva di Christian Minotti, si è migliorata per la terza volta in un mese scendendo a quota 4'08''74, quasi cinque secondi in meno rispetto al 4'13''60 nuotato dalla pugliese Noemi Cesarano nel 2017, e che corrispondeva finora al precedente record della manifestazione.

Ma non finisce qui. La Procaccini, originaria di Pescara ma residente a Montesilvano, nell'ultimo mese aveva già ottenuto il record nazionale della specialità con gli ottimi 4'12''48 e 4'11''60; la prestazione fatta vedere ieri sera è tra le prime quattro under 17 a livello europeo. Tutto ciò senza dimenticare che la scorsa estate, in occasione dei campionati italiani di categoria tenutisi a Roma, Valentina era riuscita a vincere ben due titoli italiani sui 100 e 200 metri stile libero, nonché la medaglia d'argento sui 400 sempre free style.

E proprio per i suoi indubbi meriti sportivi l'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere, pochi giorni fa, che intende consegnarle una targa, come annunciato dalla stessa in un post su Facebook: “Valentina Procaccini orgogliosamente rappresenta, in Italia e non solo, la nostra Regione Abruzzo e soprattutto il Comune di Montesilvano - ha commentato con entusiasmo l’assessore con delega allo sport, Alessandro Pompei - Auspichiamo per lei i migliori successi, augurandole di poter ripercorrere la vincente carriera della più nota Federica Pellegrini e anche di più”.

Pertanto, ha aggiunto Pompei, “questa amministrazione ha espresso la volontà di conferirle una targa per la qualità del lavoro sportivo, per i risultati ottenuti e per il prestigio che porta e porterà al nostro territorio con i traguardi che ancora le auguriamo di raggiungere. Più alto e più oltre”. Non c'è dubbio che questa promettente 13enne, astro del nuoto in costante ascesa, meriti appieno tali considerazioni. E tanti auguri per il suo futuro professionale.