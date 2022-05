Da Cepagatti alla Nazionale: il nuotatore Lorenzo Fuschini convocato per la Mediterranean Cup

Lorenzo Fuschini dell’Asd Centro Nuoto Cepagatti, classe 2007, si è guadagnato la convocazione in Nazionale Giovanile di nuoto in vista dell’imminente Mediterranean Cup 2022.

Dopo la doppietta di ori vinti nei recenti Criteria Nazionali Giovanili di Riccione nelle specialità 100 metri rana e 200 metri rana, Lorenzo Fuschini è stato convocato per la coppa COMEN (Confederazione Mediterranea del nuoto) che si terrà a Limassol (Cipro) dal 3 al 5 giugno.

A condurre nella Limassol Olympic Swimming Pool la Nazionale Giovanile di nuoto composta da 32 atleti - 16 ragazzi 2006-2007 e 16 ragazze 2008-2009 - sarà il Responsabile Tecnico Walter Bolognani. La Coppa COMEN, organizzata dalla Cyprus Swimming Federation, è una rassegna natatoria internazionale destinata alla Categoria Ragazzi che riveste un’importanza notevole, equivale in sostanza ai Giochi del Mediterraneo per le giovanili.

Per Lorenzo Fuschini si tratta dell’esordio in Nazionale Giovanile, motivo di enorme soddisfazione per lui e per tutta la squadra del Centro Nuoto Cepagatti. La convocazione rappresenta per Lorenzo la prima occasione per confrontarsi a livello internazionale con i suoi coetanei ed è una tappa fondamentale per la sua formazione sportiva.

I giovani atleti del team agonistico di Cepagatti continuano, dal loro canto, a mantenere la concentrazione lavorando assiduamente in vista dei Campionati Italiani che si svolgeranno a Roma dal 28 Luglio al 4 Agosto 2022.

Mattia Trignani, tecnico dell’Asd Centro Nuoto Cepagatti, ha dichiarato: “Sono molto felice per Lorenzo, il suo approdo in Nazionale è una prima volta anche nella mia carriera di coach. Il suo risultato è frutto di un impegno corale, che vede partecipe tutta la squadra a sostenerlo e motivarlo adesso più che mai.

Lorenzo ha molte potenzialità, è del 2007 e si confronta agonisticamente con atleti più grandi di un anno. Siamo molto presi dagli allenamenti e totalmente proiettati alle prossime gare. Orgoglio e motivazione i sentimenti dominanti, consapevoli che adesso serve lavorare ancora di più per mantenere le posizioni a livelli così importanti”.

L’ASD Centro Nuoto Cepagatti è Campione Regionale invernale di categoria, prima società classificata al Meeting di Avezzano e nel Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, ha riportato con Lorenzo Fuschini e Lorenzo Candeloro tre delle cinque medaglie abruzzesi dai Criteria di Riccione e oggi può vantare uno dei due atleti abruzzesi convocati alla Nazionale Giovanile di Nuoto.