Il giovane velista pescarese Nicola Di Pilla vince la Gold Cup Optimist a Monfalcone

Nicola Di Pilla, velista di 9 anni di Pescara, vince la Gold Cup Optimist nella categoria Cadetti che si è disputata a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia.

Di Pilla, 9 anni, della Lega Navale di Pescara ha partecipato alla competizione di vela che si è disputata tra sabato 16 e lunedì 18 luglio.

A organizzare l'evento lo Yacht Club Monfalcone.

Protagonisti alcuni atleti rientrati dal mondiale che si tenuto a Bodrum in Turchia la settimana precedente, oltre a velisti provenienti da Israele, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Brasile, Turchia, Slovenia, Croazia e Italia. Nella categoria cadetti, il piccolo timoniere non ha sbagliato un colpo, permettendosi il grandissimo lusso di scartare un primo posto come peggior risultato. Cinque primi su cinque regate disputate.

«Uno straordinario risultato netto, che dimostra capacità e determinazione, su un campo di regata nuovo per lui. I frutti di tanto impegno si iniziano a vedere. Siamo molto felici. Lo aspettano, insieme a tutta la squadra, nuove e importanti sfide», dice il suo allenatore Sergio Dainese.

Dalla Lega Navale ricordano le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione di cui si parla: l’Optimist è una deriva per ragazzi/e dai 6 ai 15 anni. Le sue caratteristiche la rendono la più diffusa e formativa nella fascia giovanile. Molti medagliati olimpici hanno iniziato la loro avventura velica su questa classe. Nella categoria Cadetti gareggiano i ragazzi tra gli 8 e i 10 anni. Nella categoria Juniores tra gli 11 e i 15 anni.