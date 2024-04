Pazzesco in Superbike: l'angolano Nicholas Spinelli vince gara1 ad Assen al debutto assoluto!

Tutti si aspettavano un altro abruzzese, ovvero Andrea Iannone, oppure i big della categoria a mettere in fila tutti sul traguardo, ma ad Assen a sfrecciare davanti a tutti è stato un nome a sorpresa, l'astro nascente del motocicilismo italiano che è, come il centauro di Vasto, born in Abruzzo: Nicholas Spinelli.

Doveva solo sostituire l'infortunato Danilo Petrucci del Barni Spark Racing Team, ma Nicholas Spinelli ha fatto di più, vincendo la sua prima gara in Superbike al suo debutto nel campionato del mondo delle derivate di serie sul mitico circuito di Assen. Partito a razzo dall'undicesima casella il rookie riesce a passare in prima posizione sbucando dalle retrovie e soffiando la testa della corsa a Andrea Iannone. Su una pista bagnata e a tratti asciutta, Spinelli guida al massimo della concentrazione e allunga subito sui suoi inseguitori, imprendibile riesce ad accumulare un sostanzioso vantaggio, poco più di 24 secondi. Con due terzi di gara completata Nicholas Spinelli vive il sogno della Sbk e vince in gara 1 davanti a Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Fuori dai giochi il vastese Andrea Iannone del team Go Eleven, caduto in curva 3 dopo soli quattro giri mentre occupava le prime posizioni. Bandiera rossa a sette giri dalla fine dovuta alle condizioni della pista rottura del motore della moto di Andrea Locatelli e olio sul tracciato, gara finita, vince Spinelli. Due terzi di competizione completata, come da regolamento la gara è terminata. Per un trionfo made in Abruzzo a firma Spinelli.E a Città Sant'Angelo è scoppiata la festa. Così sulla sua pagina ufficiale Facebook il sindaco Matteo Perazzetti: "Incredibile vittoria del pilota angolano Nicholas Spinelli al GP 2024 Superbike di Assen dei Paesi Bassi. Una vittoria importante che dimostra il talento del giovane pilota nell'imporsi nei circuiti internazionali. Congratulazioni Nicholas, Città Sant’Angelo esulta con te"

È stata una giornata storica per il Barni Spark Racing Team e una storia incredibile. Nicholas Spinelli, al debutto in Superbike con la Ducati Panigale V4 R, ha quindi vinto gara1 ad Assen e regalato così al Barni Spark Racing Team la prima vittoria di sempre nel Campionato del Mondo classe Superbike. Pazzesco!

SBK ASSEN: CLASSIFICA GARA 1 Ecco il risultato (primi dieci) della prima gara (14 giri) del weekend della Superbike:

N. Spinelli (Italia - Ducati) 25'08"898 T. Razgatlioglu (Turchia - Bmw) +1.979 A. Bautista (Spagna - Ducati) +2.089 R. Gardner (Australia - Yamaha) +4.851 A. Lowes (Gran Bretagna - Kawasaki) +5.147 J. Rea (Gran Bretagna - Yamaha) +5.376 M. van der Mark (Olanda - Bmw) +5.545 S. Redding (Gran Bretagna - Bmw) +11.271 A. Bassani (Italia - Kawasaki) +11.476 X. Vierge (Spagna - Honda) +17.034

In passato l'angolano Spinelli si è aggiudicato il titolo nel campionato italiano velocità Super Sport 600 con la Ducati V2. Si trattava del terzo titolo dopo quelli conseguiti nel 2017 e nel 2019 in Moto 3.